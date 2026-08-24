Informations pratiques

Kaltenhouse

Concert Les sons de la mer Baltique

1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 15:30:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

La Camerata est réputée pour ses interprétations finement travaillées qui offrent un son choral à la fois transparent et chaleureux.

Le chœur de chambre Camerata Carolina de l’Université de Heidelberg vous emmène en voyage musical autour de la mer Baltique au Danemark, en Suède, en Finlande, dans les trois pays baltes, en Pologne, puis en Allemagne.

La joie de la découverte est garantie de nombreux joyaux méconnus seront présentés, avec des œuvres de compositeurs de l’époque romantique (Gade, Loewe, Moniuszko, Stenhammar, Sibelius) et contemporains (Ešenvalds, Pärt, Vasks).

Vous entendrez des morceaux de musique contemplatifs, mais aussi des morceaux rythmés et entraînants.

La Camerata est réputée pour ses interprétations finement travaillées qui offrent un son choral à la fois transparent et chaleureux. 0 .

1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91 accueil@basiliquemarienthal.fr

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English :

The Camerata is renowned for its finely crafted performances, which produce a choral sound that is both clear and warm.

L’événement Concert Les sons de la mer Baltique Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau