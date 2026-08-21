Concert de Noémi Büchi, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Concert de Noémi Büchi Mercredi 7 octobre, 12h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T12:30:00+02:00 – 2026-10-07T13:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T12:30:00+02:00 – 2026-10-07T13:30:00+02:00

Noémi Büchi est une compositrice sonore franco-suisse dont la musique se distingue par un mélange subtil de rythmes texturés et de sons électroacoustiques et orchestraux. L’artiste explore les contrastes entre consonance et dissonance, associe des rythmes puissants à des sons perturbants. Son œuvre met en lumière les irrégularités pour offrir une exploration sensorielle inédite.

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En partenariat avec le festival Maintenant.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

L’artiste franco-suisse présente la performance audiovisuelle « Exuvie ».

Brigitte Fassler