À la découverte des plantes en bas de chez vous Square Fernand Jacq Rennes
À la découverte des plantes en bas de chez vous Square Fernand Jacq Rennes vendredi 21 août 2026.
À la découverte des plantes en bas de chez vous Square Fernand Jacq Rennes Vendredi 21 août, 16h00 Ille-et-Vilaine
Balade et découvertes botaniques
Une balade à la découverte des plantes en bas de chez vous. À L’aide de lectures et de visuels, partez à la découverte des plantes, reconnaissez-les et découvrez leur vertus.
Rendez-vous Jardin Gérard Philippe du square Fernand Jacq.
Dans le cadre de Ça bouge à Fernand Jacq.
En partenariat avec l’association Bretagne vivante et la Maison de quartier Francisco Ferrer.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T18:00:00.000+02:00
1
Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- , Orangerie du Thabor, Rennes 18 mai 2026
- Orangerie du Thabor Rennes 18 mai 2026
- [Rennes] Jeu d’enquête sur la santé Centre social Ker Yann , 42 Boulevard John Fitzgerald Kennedy, 35000 Rennes Rennes 18 mai 2026
- MON GAINSBOURG PREFERE COMEDIE DE RENNES Rennes 19 mai 2026
- « Changement climatique et société : comprendre, agir et transformer » Campus Centre – Faculté de droit et de science politique Rennes 19 mai 2026