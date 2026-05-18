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À la découverte des plantes en bas de chez vous Square Fernand Jacq Rennes

À la découverte des plantes en bas de chez vous Square Fernand Jacq Rennes

À la découverte des plantes en bas de chez vous Square Fernand Jacq Rennes vendredi 21 août 2026.

Lieu : Square Fernand Jacq

Adresse : 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

À la découverte des plantes en bas de chez vous Square Fernand Jacq Rennes Vendredi 21 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Balade et découvertes botaniques

Une balade à la découverte des plantes en bas de chez vous. À L’aide de lectures et de visuels, partez à la découverte des plantes, reconnaissez-les et découvrez leur vertus.
Rendez-vous Jardin Gérard Philippe du square Fernand Jacq.
Dans le cadre de Ça bouge à Fernand Jacq.
En partenariat avec l’association Bretagne vivante et la Maison de quartier Francisco Ferrer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T18:00:00.000+02:00

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Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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