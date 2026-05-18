À la découverte des plantes en bas de chez vous Square Fernand Jacq Rennes Vendredi 21 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Balade et découvertes botaniques

Une balade à la découverte des plantes en bas de chez vous. À L’aide de lectures et de visuels, partez à la découverte des plantes, reconnaissez-les et découvrez leur vertus.

Rendez-vous Jardin Gérard Philippe du square Fernand Jacq.

Dans le cadre de Ça bouge à Fernand Jacq.

En partenariat avec l’association Bretagne vivante et la Maison de quartier Francisco Ferrer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-21T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-21T18:00:00.000+02:00

1



Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

