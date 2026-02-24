Concert de Nov’a Strings Orchestra Derrière l’office de tourisme Les Mathes
Concert de Nov’a Strings Orchestra Derrière l’office de tourisme Les Mathes mercredi 29 juillet 2026.
Les Mathes
Concert de Nov’a Strings Orchestra
Derrière l’office de tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Les plus belles pages du répertoire classique et contemporain à la Chapelle de La Palmyre.
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Derrière l’office de tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
The finest pieces from the classical and contemporary repertoire at La Palmyre Chapel.
L’événement Concert de Nov’a Strings Orchestra Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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