Concert de Nov’a Strings Orchestra Derrière l’office de tourisme Les Mathes mercredi 29 juillet 2026.

Les Mathes

Concert de Nov’a Strings Orchestra

Derrière l’office de tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Les plus belles pages du répertoire classique et contemporain à la Chapelle de La Palmyre.

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Derrière l’office de tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

The finest pieces from the classical and contemporary repertoire at La Palmyre Chapel.

L’événement Concert de Nov’a Strings Orchestra Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie Les Mathes La Palmyre