Village des jeux, Ludi Tour La Palmyre Les Mathes jeudi 23 juillet 2026.

Les Mathes

Village des jeux, Ludi Tour

La Palmyre Avenue d’Aunis Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24

Venez jouer en famille ou entre amis !

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La Palmyre Avenue d’Aunis Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

Come and play with your family or friends!

L’événement Village des jeux, Ludi Tour Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre