Village des jeux, Ludi Tour La Palmyre Les Mathes
Village des jeux, Ludi Tour La Palmyre Les Mathes jeudi 23 juillet 2026.
Les Mathes
Village des jeux, Ludi Tour
La Palmyre Avenue d’Aunis Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-24
Venez jouer en famille ou entre amis !
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La Palmyre Avenue d’Aunis Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
Come and play with your family or friends!
L’événement Village des jeux, Ludi Tour Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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