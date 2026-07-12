Cinéma en plein air Quatre mariages et un enterrement Port de La Palmyre Les Mathes
mardi 21 juillet 2026 · Port de La Palmyre · Les Mathes
Informations pratiques
Les Mathes
Cinéma en plein air Quatre mariages et un enterrement
Port de La Palmyre Point Sublime La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 22:15:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Projection du film The Mask au Point Sublime
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Port de La Palmyre Point Sublime La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
Screening of The Mask at Point Sublime
L’événement Cinéma en plein air Quatre mariages et un enterrement Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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