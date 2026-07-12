Cinéma en plein air Quatre mariages et un enterrement Port de La Palmyre Les Mathes

mardi 21 juillet 2026 · Port de La Palmyre · Les Mathes

Informations pratiques

Les Mathes

Cinéma en plein air Quatre mariages et un enterrement

Port de La Palmyre Point Sublime La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 22:15:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Projection du film The Mask au Point Sublime

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Port de La Palmyre Point Sublime La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

Screening of The Mask at Point Sublime

L’événement Cinéma en plein air Quatre mariages et un enterrement Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie Les Mathes La Palmyre