Les Rencontres Artistiques Concert de l’Orchestre Symphonique Junior de l’Académie musicale de Royan Derrière l’Office de Tourisme Les Mathes
Les Rencontres Artistiques Concert de l’Orchestre Symphonique Junior de l’Académie musicale de Royan Derrière l’Office de Tourisme Les Mathes mardi 14 juillet 2026.
Les Mathes
Les Rencontres Artistiques Concert de l’Orchestre Symphonique Junior de l’Académie musicale de Royan
Derrière l’Office de Tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Les Rencontres Artistiques, un concert symphonique à la Chapelle de La Palmyre.
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Derrière l’Office de Tourisme Chapelle de La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
Les Rencontres Artistiques, a symphonic concert at the Chapelle de La Palmyre.
L’événement Les Rencontres Artistiques Concert de l’Orchestre Symphonique Junior de l’Académie musicale de Royan Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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