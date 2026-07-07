UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Mathes

Cinéma en plein air The Mask Port de La Palmyre Les Mathes

mardi 14 juillet 2026 · Port de La Palmyre · Les Mathes

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
22:15:00
Lieu
Port de La Palmyre
Adresse
Point Sublime
Ville
17570 Les Mathes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Les Mathes

Cinéma en plein air The Mask

Port de La Palmyre Point Sublime Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:15:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Projection du film d’animation The Mask au Point Sublime
  .

Port de La Palmyre Point Sublime Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the animated film The Mask at Point Sublime

L’événement Cinéma en plein air The Mask Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie Les Mathes La Palmyre

À voir aussi à Les Mathes (Charente-Maritime)