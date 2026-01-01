CinéMathes L’âme Idéale Espace multi-loisirs Les Mathes

CinéMathes L’âme Idéale Espace multi-loisirs Les Mathes mardi 20 janvier 2026.

CinéMathes L’âme Idéale

Espace multi-loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 17:30:00
fin : 2026-01-20

Date(s) :
2026-01-20

1h 38min | Comédie, fantastique
Tout public
  .

Espace multi-loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1h 38min | Comedy, fantasy
All audiences

L’événement CinéMathes L’âme Idéale Les Mathes a été mis à jour le 2026-01-16 par Mairie Les Mathes La Palmyre