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Summer Break Fun Radio Parking du boulevard de la plage Les Mathes

Summer Break Fun Radio Parking du boulevard de la plage Les Mathes dimanche 2 août 2026.

Lieu : Parking du boulevard de la plage

Adresse : La Palmyre

Ville : 17570 Les Mathes

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Les Mathes

Summer Break Fun Radio

Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Le son de l’été résonne à La Palmyre !
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Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

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English :

The sound of %E9t%E9 echoes through %E0 La Palmyre!

L’événement Summer Break Fun Radio Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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