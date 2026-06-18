Summer Break Fun Radio Parking du boulevard de la plage Les Mathes
Summer Break Fun Radio Parking du boulevard de la plage Les Mathes dimanche 2 août 2026.
Les Mathes
Summer Break Fun Radio
Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le son de l’été résonne à La Palmyre !
.
Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The sound of %E9t%E9 echoes through %E0 La Palmyre!
L’événement Summer Break Fun Radio Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre
À voir aussi à Les Mathes (Charente-Maritime)
- Concours de Pétanque La Palmyre Boulodrome de La Palmyre Les Mathes 24 juin 2026
- Fête de la Saint Jean Les Mathes 25 juin 2026
- Marché des Mathes Les Mathes 1 juillet 2026
- Vendredi Gourmand animé par Patrice Merlo Les Mathes 3 juillet 2026
- Les Rencontres Artistiques Le Chant de la Sirène Derrière l’Office de Tourisme Les Mathes 7 juillet 2026