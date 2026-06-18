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Ludothèque Chasse au trésor Parc de la Mairie Les Mathes

Ludothèque Chasse au trésor Parc de la Mairie Les Mathes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Parc de la Mairie

Adresse : Les Mathes

Ville : 17570 Les Mathes

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Les Mathes

Ludothèque Chasse au trésor

Parc de la Mairie Les Mathes Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Chasse au trésor avec la Ludothèque !
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Parc de la Mairie Les Mathes Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Treasure hunt with the Ludothèque!

L’événement Ludothèque Chasse au trésor Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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