Ludothèque Chasse au trésor Parc de la Mairie Les Mathes mercredi 22 juillet 2026.

Les Mathes

Ludothèque Chasse au trésor

Parc de la Mairie Les Mathes Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Chasse au trésor avec la Ludothèque !

.

Parc de la Mairie Les Mathes Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treasure hunt with the Ludothèque!

L’événement Ludothèque Chasse au trésor Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre