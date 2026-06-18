DJ Set de Nina Ly Plage de La Palmyre Les Mathes mardi 21 juillet 2026.

Les Mathes

DJ Set de Nina Ly

Plage de La Palmyre Avenue de l’Océan Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Le coucher de soleil en musique face à l’océan.

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Plage de La Palmyre Avenue de l’Océan Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

A sunset set to music overlooking the ocean.

L’événement DJ Set de Nina Ly Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre