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DJ Set de Nina Ly Plage de La Palmyre Les Mathes

DJ Set de Nina Ly Plage de La Palmyre Les Mathes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Plage de La Palmyre

Adresse : Avenue de l'Océan

Ville : 17570 Les Mathes

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Les Mathes

DJ Set de Nina Ly

Plage de La Palmyre Avenue de l’Océan Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Le coucher de soleil en musique face à l’océan.
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Plage de La Palmyre Avenue de l’Océan Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

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English :

A sunset set to music overlooking the ocean.

L’événement DJ Set de Nina Ly Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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