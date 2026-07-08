Cinéma en plein air Tous en scène 2 Port de La Palmyre Les Mathes

mardi 4 août 2026 · Port de La Palmyre · Les Mathes

Informations pratiques

Les Mathes

Cinéma en plein air Tous en scène 2

Port de La Palmyre Point sublime Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 22:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

En soirée, séance de cinéma gratuite en plein air, projection du film Tous en scène 2

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Port de La Palmyre Point sublime Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

In the evening, free open-air cinema screening of Tous en scène 2

L’événement Cinéma en plein air Tous en scène 2 Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie Les Mathes La Palmyre