Cinéma en plein air Tous en scène 2 Port de La Palmyre Les Mathes
mardi 4 août 2026 · Port de La Palmyre · Les Mathes
Informations pratiques
Les Mathes
Cinéma en plein air Tous en scène 2
Port de La Palmyre Point sublime Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 22:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
En soirée, séance de cinéma gratuite en plein air, projection du film Tous en scène 2
.
Port de La Palmyre Point sublime Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
In the evening, free open-air cinema screening of Tous en scène 2
L’événement Cinéma en plein air Tous en scène 2 Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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