Tournée d’été FUZE TEA Square de l’Océan Les Mathes dimanche 2 août 2026.

Les Mathes

Tournée d’été FUZE TEA

Square de l’Océan La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Une pause fraîcheur offerte face à l’océan !

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Square de l’Océan La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

A refreshing break right by the ocean!

L’événement Tournée d’été FUZE TEA Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre