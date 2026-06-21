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Ludothèque, Animation Quand le dino sort !!! Rue de la Sablière Les Mathes

Ludothèque, Animation Quand le dino sort !!! Rue de la Sablière Les Mathes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Rue de la Sablière

Adresse : Parc de la Mairie

Ville : 17570 Les Mathes

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Les Mathes

Ludothèque, Animation Quand le dino sort !!!

Rue de la Sablière Parc de la Mairie Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Rejoignez la Ludothèque dans le parc de la mairie !
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Rue de la Sablière Parc de la Mairie Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 05 19  ludothèque@lesmatheslapalmyre.fr

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English :

Join the toy library in the town hall park!

L’événement Ludothèque, Animation Quand le dino sort !!! Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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