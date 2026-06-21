Ludothèque, Animation Quand le dino sort !!! Rue de la Sablière Les Mathes mercredi 15 juillet 2026.

Les Mathes

Ludothèque, Animation Quand le dino sort !!!

Rue de la Sablière Parc de la Mairie Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Rejoignez la Ludothèque dans le parc de la mairie !

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Rue de la Sablière Parc de la Mairie Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 05 19 ludothèque@lesmatheslapalmyre.fr

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English :

Join the toy library in the town hall park!

L’événement Ludothèque, Animation Quand le dino sort !!! Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre