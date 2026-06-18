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Concert Autour du piano rouge Scène de la Pinède Les Mathes

Concert Autour du piano rouge Scène de la Pinède Les Mathes dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Scène de la Pinède

Adresse : La Palmyre

Ville : 17570 Les Mathes

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Les Mathes

Concert Autour du piano rouge

Scène de la Pinède La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Broadway, cinéma et magie autour du Piano Rouge.
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Scène de la Pinède La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

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English :

Broadway, movies, and magic at the Piano Rouge.

L’événement Concert Autour du piano rouge Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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