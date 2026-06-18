Concert Autour du piano rouge Scène de la Pinède Les Mathes dimanche 12 juillet 2026.

Les Mathes

Concert Autour du piano rouge

Scène de la Pinède La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Broadway, cinéma et magie autour du Piano Rouge.

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Scène de la Pinède La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

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English :

Broadway, movies, and magic at the Piano Rouge.

L’événement Concert Autour du piano rouge Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre