Concert Autour du piano rouge Scène de la Pinède Les Mathes
Concert Autour du piano rouge Scène de la Pinède Les Mathes dimanche 12 juillet 2026.
Les Mathes
Concert Autour du piano rouge
Scène de la Pinède La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Broadway, cinéma et magie autour du Piano Rouge.
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Scène de la Pinède La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
Broadway, movies, and magic at the Piano Rouge.
L’événement Concert Autour du piano rouge Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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