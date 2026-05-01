Concert de Nunc Dimittis L’Hôme-Chamondot
Concert de Nunc Dimittis L’Hôme-Chamondot samedi 16 mai 2026.
L’Hôme-Chamondot
Concert de Nunc Dimittis
L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’ensemble vocal Nunc Dimittis, sous la direction d’Olivier Sans, vous propose un concert de musique sacrée a capella en polyphonie en l’église Saint-Martin. .
L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 03 21 12 29
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English : Concert de Nunc Dimittis
L’événement Concert de Nunc Dimittis L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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