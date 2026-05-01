L’Hôme-Chamondot

Concert de Nunc Dimittis

L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’ensemble vocal Nunc Dimittis, sous la direction d’Olivier Sans, vous propose un concert de musique sacrée a capella en polyphonie en l’église Saint-Martin. .

L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 03 21 12 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Nunc Dimittis

L’événement Concert de Nunc Dimittis L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche