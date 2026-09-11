Concert de Pauline Junquet Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Concert de Pauline Junquet

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Concert de Pauline Junquet sur la place de l’Eglise .

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

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English : Concert de Pauline Junquet

L’événement Concert de Pauline Junquet Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cambo les Bains