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AGENDA · Cambo-les-Bains

Concert de Pauline Junquet Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains

jeudi 24 septembre 2026 · Église Saint-Laurent · Cambo-les-Bains

Concert de Pauline Junquet Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Église Saint-Laurent
Adresse
Place de l'Église
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Concert de Pauline Junquet

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Concert de Pauline Junquet sur la place de l’Eglise   .

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 

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English : Concert de Pauline Junquet

L’événement Concert de Pauline Junquet Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cambo les Bains

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