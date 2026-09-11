AGENDA · Cambo-les-Bains
Concert de Pauline Junquet Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains
jeudi 24 septembre 2026 · Église Saint-Laurent · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Concert de Pauline Junquet
Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Concert de Pauline Junquet sur la place de l’Eglise .
Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
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English : Concert de Pauline Junquet
L’événement Concert de Pauline Junquet Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cambo les Bains
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