Concert de piano, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras

Informations pratiques

Concert de piano Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse

Entrée libre pour le public qui pourra entendre le pianiste dans le forum de la bibliothèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Entre 15h et 16h, que vous soyez mélomane confirmé ou simplement curieux, venez écouter le concert de piano proposé par Pierre Strouppe, un de nos usagers de la bibliothèque. Musicien amateur et fidèle du RDV régulier #pianoenbibliothèque proposé par la bibliothèque, Pierre joue du piano depuis l’âge de 5 ans et n’a jamais cessé d’en jouer car la musique est un exutoire avant tout pour lui. Il aime la création musicale et par-dessus tout l’improvisation. Venez l’encourager et découvrir son univers.

Prenez place au sein même du forum de la bibliothèque multimédia, ouvrez grand vos oreilles et laissez la magie du piano vous emporter !

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr

Biblis en folie 2026

Mairie de Carpentras – Bibliothèque-Musée Inguimbertine