Concert de piano Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle
Concert de piano Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle vendredi 3 juillet 2026.
Concert de piano
Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Suite à la Masterclass qui se déroule du 26 juin au 4 juillet sous la direction artistique de Monsieur Christopher Hinterhuber, un concert exceptionnel sera joué par les étudiants.
Suite à la Masterclass qui se déroule du 26 juin au 4 juillet sous la direction artistique de Monsieur Christopher Hinterhuber, un concert exceptionnel sera joué par les étudiants. .
Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine admanaurem@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following the Masterclass, which runs from June 26 to July 4 under the artistic direction of Mr Christopher Hinterhuber, an exceptional concert will be performed by the students.
L’événement Concert de piano Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-03-04 par Isle-Auvézère