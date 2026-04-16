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Exposition de Sylvie Marcillaud Rue du Château Saint-Jean-de-Côle

Exposition de Sylvie Marcillaud Rue du Château Saint-Jean-de-Côle

Exposition de Sylvie Marcillaud Rue du Château Saint-Jean-de-Côle mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Rue du Château

Adresse : Office de Tourisme

Ville : 24800 Saint-Jean-de-Côle

Département : Dordogne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Côle

Exposition de Sylvie Marcillaud

Rue du Château Office de Tourisme Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Figuratif. Aquarelles et peintures à l’huile
Différentes techniques, aquarelles, encre, huile exprimant des atmosphères paysagères ou des spectacles   .

Rue du Château Office de Tourisme Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15  sylvie.marcillaud@orange.fr

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English : Exposition de Sylvie Marcillaud

Figurative. Watercolors and oil paintings

L’événement Exposition de Sylvie Marcillaud Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère

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