Exposition de Sylvie Marcillaud Rue du Château Saint-Jean-de-Côle

Saint-Jean-de-Côle

Exposition de Sylvie Marcillaud

Rue du Château Office de Tourisme Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Figuratif. Aquarelles et peintures à l’huile

Différentes techniques, aquarelles, encre, huile exprimant des atmosphères paysagères ou des spectacles .

Rue du Château Office de Tourisme Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15 sylvie.marcillaud@orange.fr

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English : Exposition de Sylvie Marcillaud

Figurative. Watercolors and oil paintings

L’événement Exposition de Sylvie Marcillaud Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-04-16 par Isle-Auvézère