Exposition Les artistes de l’atelier de Sylvie Marcillaud Rue du Château Saint-Jean-de-Côle
Exposition Les artistes de l’atelier de Sylvie Marcillaud Rue du Château Saint-Jean-de-Côle mardi 30 juin 2026.
Saint-Jean-de-Côle
Exposition Les artistes de l’atelier de Sylvie Marcillaud
Rue du Château Office de Tourisme Saint-Jean-de-Côle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Figuratif. Aquarelles et peintures à l’huile
Différentes techniques, aquarelles, encre, huile exprimant des atmosphères paysagères ou des spectacles .
Rue du Château Office de Tourisme Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15 sylvie.marcillaud@orange.fr
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English : Exposition Les artistes de l’atelier de Sylvie Marcillaud
Figurative. Watercolors and oil paintings
L’événement Exposition Les artistes de l’atelier de Sylvie Marcillaud Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-04-23 par Isle-Auvézère
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