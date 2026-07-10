Concert de plage Feeling Good à La Vague Châtelaillon-Plage
vendredi 10 juillet 2026 · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Concert de plage Feeling Good à La Vague
52 Boulevard de la mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07
Tout l’été, La Vague vous donne rendez-vous chaque vendredi pour profiter de concerts live sur la terrasse face à la mer!
.
52 Boulevard de la mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Beach concert Feeling Good at La Vague
All summer long, La Vague invites you to enjoy live concerts every Friday on the terrace overlooking the sea!
L’événement Concert de plage Feeling Good à La Vague Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
À voir aussi à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime)
- Concert ¿ Who’s the Cuban ? Sorties de plage Châtelaillon-Plage 14 juillet 2026
- Atelier Golf L’été à Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage 15 juillet 2026
- Atelier Noeuds du matelot L’été à Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage 15 juillet 2026
- Spectacle LA MIFA Sorties de plage Châtelaillon-Plage 15 juillet 2026
- Atelier Cirque L’été à Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage 16 juillet 2026