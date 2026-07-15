Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Concert de plage Maël Sax à La Vague

52 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21

Tout l’été, La Vague vous donne rendez-vous chaque vendredi pour profiter de concerts live sur la terrasse face à la mer !

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52 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Beach Concert Maël Sax at La Vague

All summer long, La Vague invites you to enjoy live concerts every Friday on the terrace overlooking the sea!

L’événement Concert de plage Maël Sax à La Vague Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage