SOIZ’L et Mireille Cornu exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
lundi 10 août 2026 · Rue Carnot · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
SOIZ’L et Mireille Cornu exposent à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-10
Du 10 au 16 aout, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, Soiz’L et Mireille Cornu présentent une exposition de sculptures et de peintures où la matière, la couleur et la pierre donnent vie à des œuvres empreintes d’émotion, d’imaginaire et de liberté.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 14 25 11 lechelof@gmail.com
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English : SOIZ’L et Mireille Cornu exposent à l’espace Carnot
From August 10 to 16, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, Soiz’L and Mireille Cornu are presenting an exhibition of sculptures and paintings in which material, color, and stone bring to life works imbued with emotion, imagination, and freedom.
L’événement SOIZ’L et Mireille Cornu exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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