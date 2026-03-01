Concert de pratiques collectives Espace culturel Saint-Gildas-des-Bois
Concert de pratiques collectives Espace culturel Saint-Gildas-des-Bois mercredi 11 mars 2026.
Concert de pratiques collectives
Espace culturel 39 rue Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 18:00:00
fin : 2026-03-11 18:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Concert de pratiques collectives
Mercredi 11 mars à 18h à l’espace culturel de St Gildas des Bois
Tout public, entrée libre
Renseignements Ecole de musique 02 40 88 07 06 .
Espace culturel 39 rue Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de pratiques collectives Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44