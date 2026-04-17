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Concert de présentation du Festival OFF Saintes

Concert de présentation du Festival OFF Saintes vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Théâtre Geoffroy-Martel

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saintes

Concert de présentation du Festival OFF

Théâtre Geoffroy-Martel Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Concert de présentation du Festival OFF, qui se déroulera du 10 au 19 juillet dans différents lieux de Saintes.
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Théâtre Geoffroy-Martel Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

Presentation concert for the OFF Festival, which runs from July 10 to 19 at various venues in Saintes.

L’événement Concert de présentation du Festival OFF Saintes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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