Saintes

Concert de présentation du Festival OFF

Théâtre Geoffroy-Martel Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Concert de présentation du Festival OFF, qui se déroulera du 10 au 19 juillet dans différents lieux de Saintes.

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Théâtre Geoffroy-Martel Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

Presentation concert for the OFF Festival, which runs from July 10 to 19 at various venues in Saintes.

L’événement Concert de présentation du Festival OFF Saintes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge