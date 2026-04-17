Concert de présentation du Festival OFF Saintes
Concert de présentation du Festival OFF Saintes vendredi 8 mai 2026.
Saintes
Concert de présentation du Festival OFF
Théâtre Geoffroy-Martel Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Concert de présentation du Festival OFF, qui se déroulera du 10 au 19 juillet dans différents lieux de Saintes.
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Théâtre Geoffroy-Martel Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
Presentation concert for the OFF Festival, which runs from July 10 to 19 at various venues in Saintes.
L’événement Concert de présentation du Festival OFF Saintes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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