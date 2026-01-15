Concert de printemps Beaulieu-lès-Loches
Concert de printemps Beaulieu-lès-Loches dimanche 29 mars 2026.
Concert de printemps
Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Chant choral, direction Pierre Mauduit, œuvres du répertoire classique et contemporain, chants du monde.
Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 52 80 92 baladins37@gmail.com
English :
Choral singing, conducted by Pierre Mauduit, works from the classical and contemporary repertoire, world songs.
