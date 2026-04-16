Concert de Printemps Salle Paul Jeunet Marcigny
Concert de Printemps Salle Paul Jeunet Marcigny samedi 25 avril 2026.
Marcigny
Concert de Printemps
Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le Chœur du soleil, l’orchestre junior et l’Harmonie de Marcigny vous présentent leur concert de printemps. .
Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert de Printemps
L’événement Concert de Printemps Marcigny a été mis à jour le 2026-04-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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