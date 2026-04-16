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Concert de Printemps Salle Paul Jeunet Marcigny

Concert de Printemps Salle Paul Jeunet Marcigny samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle Paul Jeunet

Adresse : Rue des Dames

Ville : 71110 Marcigny

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Marcigny

Concert de Printemps

Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Le Chœur du soleil, l’orchestre junior et l’Harmonie de Marcigny vous présentent leur concert de printemps.   .

Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert de Printemps

L’événement Concert de Printemps Marcigny a été mis à jour le 2026-04-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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