Concert de Printemps Salle Paul Jeunet Marcigny

Marcigny

Concert de Printemps

Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le Chœur du soleil, l’orchestre junior et l’Harmonie de Marcigny vous présentent leur concert de printemps. .

Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de Printemps

L’événement Concert de Printemps Marcigny a été mis à jour le 2026-04-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III