Boucle A5 La balade des étangs Marcigny Saône-et-Loire

Au fil de ce parcours facile, vous conjuguerez promenade sur la Voie verte et détente en faisant quelques haltes pour observer la faune et la flore des bords de Loire, des étangs et du marais de Montceaux l’Etoile (espace naturel sensible accessible toute l’année).

Along this easy route, you will combine a walk on the Voie Verte with a few stops to observe the fauna and flora of the banks of the Loire, the ponds and the marshes of Montceaux l’Etoile (sensitive natural area accessible all year round).

Auf dieser leichten Strecke können Sie einen Spaziergang auf der Voie verte mit Entspannung verbinden, indem Sie einige Zwischenstopps einlegen, um die Fauna und Flora der Loire-Ufer, der Teiche und des Sumpfes von Montceaux l’Etoile (ganzjährig zugänglicher sensibler Naturraum) zu beobachten.

Lungo questo facile percorso, è possibile combinare una passeggiata sulla Voie Verte con alcune soste per osservare la fauna e la flora delle rive della Loira, gli stagni e le paludi di Montceaux l’Etoile (area naturale sensibile accessibile tutto l’anno).

A lo largo de esta sencilla ruta, podrá combinar un paseo por la Voie Verte con algunas paradas para observar la fauna y la flora de las orillas del Loira, los estanques y las marismas de Montceaux l’Etoile (espacio natural sensible accesible todo el año).

