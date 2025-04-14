Virée campagnarde Marcigny Saône-et-Loire

Virée campagnarde Marcigny Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Virée campagnarde En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Virée campagnarde Rue du Général de Gaulle 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Prenez le départ à l’Église Saint-Nicolas à Marcigny, vous passerez par le bois de Glenne pour rejoindre la commune de Saint-Martin-du-Lac et son église romane, tout en observant le bocage à perte de vue.

Difficulté moyenne

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Start at the Saint-Nicolas Church in Marcigny, you will pass through the Glenne wood to reach the commune of Saint-Martin-du-Lac and its Romanesque church, while observing the bocage as far as the eye can see.

Deutsch :

Starten Sie an der Kirche Saint-Nicolas in Marcigny und gehen Sie durch den Wald von Glenne zur Gemeinde Saint-Martin-du-Lac mit ihrer romanischen Kirche, während Sie die endlose Bocage beobachten.

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Saint-Nicolas a Marcigny, si attraversa il bosco di Glenne per raggiungere il comune di Saint-Martin-du-Lac e la sua chiesa romanica, osservando il bocage a perdita d’occhio.

Español :

Partiendo de la iglesia Saint-Nicolas de Marcigny, atravesará el bosque de Glenne para llegar al municipio de Saint-Martin-du-Lac y su iglesia románica, mientras observa el bocage hasta donde alcanza la vista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data