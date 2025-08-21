Immersion bocagère Marcigny Saône-et-Loire

Immersion bocagère En VTT assistance électrique Difficile

Immersion bocagère Brionnais Découvertes 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 28000.0 Tarif :

Au départ de Marcigny, vous vous baladerez entre le bocage et les bois alentours, comme le bois de Glenne, le bois du Roi, le bois de Morvent, le bois de Pommier, le bois de la Guy. Vous pourrez vous arrêter pour visiter l’Église de Mailly.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

From Marcigny, you will walk between the bocage and the surrounding woods, such as the Glenne wood, the King’s wood, the Morvent wood, the Pommier wood, the Guy wood. You can stop to visit the Church of Mailly.

Deutsch :

Von Marcigny aus wandern Sie durch die Bocage und die umliegenden Wälder, wie den Bois de Glenne, den Bois du Roi, den Bois de Morvent, den Bois de Pommier und den Bois de la Guy. Sie können einen Zwischenstopp einlegen, um die Kirche von Mailly zu besichtigen.

Italiano :

Partendo da Marcigny, si attraversano il bocage e i boschi circostanti, come il Bosco di Glenne, il Bosco del Re, il Bosco di Morvent, il Bosco di Pommier e il Bosco di Guy. Si può fare una sosta per visitare la chiesa di Mailly.

Español :

Partiendo de Marcigny, paseará por el bocage y los bosques circundantes, como el bosque de Glenne, el bosque del Rey, el bosque de Morvent, el bosque de Pommier y el bosque de Guy. Podrá detenerse para visitar la iglesia de Mailly.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data