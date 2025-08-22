Outre-Loire Marcigny Saône-et-Loire

Outre-Loire En VTT assistance électrique Difficile

Outre-Loire Esplanade Quentin Ormezzano 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 37000.0 Tarif :

Au départ de Marcigny, une traversée au cœur du bocage vous attend ! Après avoir rencontré plusieurs églises romanes, vous passerez non-loin des Marais de Montceaux-L’Etoile, puis rejoindrez l’arrivée, longeant la Loire, sa faune et sa flore ligérienne.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

From Marcigny, a crossing in the heart of the bocage awaits you! After having met several Romanesque churches, you will pass not far from the marshes of Montceaux-L’Etoile, then reach the finish line, following the Loire river, its fauna and flora.

Deutsch :

Von Marcigny aus erwartet Sie eine Fahrt durch das Herz der Bocage! Nachdem Sie an mehreren romanischen Kirchen vorbeigekommen sind, passieren Sie nicht weit von den Sümpfen von Montceaux-L’Etoile entfernt das Ziel und fahren entlang der Loire mit ihrer Fauna und Flora der Loire.

Italiano :

Da Marcigny, vi aspetta un viaggio nel cuore del bocage! Dopo aver incontrato diverse chiese romaniche, passerete vicino alle paludi di Montceaux-L’Etoile, per poi raggiungere il traguardo, seguendo la Loira e la sua flora e fauna.

Español :

Partiendo de Marcigny, le espera una travesía en el corazón del bocage Tras toparse con varias iglesias románicas, pasará cerca de las marismas de Montceaux-L’Etoile, y luego llegará a la meta, siguiendo el Loira y su flora y fauna.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data