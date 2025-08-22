Circuit roman Marcigny Saône-et-Loire

Circuit roman En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit roman Esplanade Quentin Ormezzano 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Au départ de Marcigny, vous vous baladerez dans le bocage Brionnais et voguerez entre l’Arconce et la Loire . Par chance, vous pourrez apercevoir des hérons, des aigrettes ou peut-être même des cigognes.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

From Marcigny, you will walk in the Brionnais bocage and sail between the Arconce and the Loire. By chance, you will be able to see herons, egrets or maybe even storks.

Deutsch :

Von Marcigny aus wandern Sie durch die Bocage Brionnais und segeln zwischen den Flüssen Arconce und Loire. Mit etwas Glück können Sie Reiher, Silberreiher oder vielleicht sogar Störche sehen.

Italiano :

Da Marcigny, camminerete nel bocage del Brionnais e navigherete tra l’Arconce e la Loira. Per caso, potrete vedere aironi, garzette o forse anche cicogne.

Español :

Desde Marcigny, paseará por el bocage de Brionnais y navegará entre el Arconce y el Loira. Por casualidad, podrá ver garzas, garcetas o tal vez incluso cigüeñas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data