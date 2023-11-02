Concert de Printemps Nesle

Concert de Printemps

8 Boulevard de l’Avenir Nesle Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Concert de Printemps est une date à ne pas manquer pour le grand public et les musiciens !

L’orchestre d’harmonie de l’Est de la Somme, composé d’une cinquantaine d’artistes de tous âges et tous horizons, participe à la promotion de la musique pour orchestre en présentant des registres variés.

Cet ensemble s’appuie sur les musiciens de l’École de Musique de l’Est de la Somme et ses formations.

Lors de cette soirée exceptionnelle, s’ajouteront au programme la Classe d’Orchestre et les classes de Formation Musicale autour d’un répertoire éclectique, de la musique classique aux musiques de films, en passant par le jazz et la variété.

L’occasion de découvrir sur scène le talent des musiciens amateurs qui jouent avec l’envie de partager leur univers musical dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Le Concert de Printemps est une date à ne pas manquer pour le grand public et les musiciens !

L’orchestre d’harmonie de l’Est de la Somme, composé d’une cinquantaine d’artistes de tous âges et tous horizons, participe à la promotion de la musique pour orchestre en présentant des registres variés.

Cet ensemble s’appuie sur les musiciens de l’École de Musique de l’Est de la Somme et ses formations.

Lors de cette soirée exceptionnelle, s’ajouteront au programme la Classe d’Orchestre et les classes de Formation Musicale autour d’un répertoire éclectique, de la musique classique aux musiques de films, en passant par le jazz et la variété.

L’occasion de découvrir sur scène le talent des musiciens amateurs qui jouent avec l’envie de partager leur univers musical dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! .

8 Boulevard de l’Avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 87 87 25 ecoledemusique@estdelasomme.fr

English :

The Spring Concert is a date not to be missed by the general public and musicians alike!

The Orchestre d?harmonie de l’Est de la Somme, comprising some 50 artists of all ages and backgrounds, helps to promote orchestral music by presenting a variety of registers.

The ensemble is supported by musicians from the École de Musique de l?Est de la Somme and its ensembles.

For this exceptional evening, the program will include the Orchestra Class and the Music Training classes, with an eclectic repertoire ranging from classical music to film music, jazz and variety.

It’s an opportunity to discover the talent of amateur musicians who play with the desire to share their musical universe in a warm and friendly atmosphere!

German :

Das Frühlingskonzert ist ein Termin, den Sie für die Öffentlichkeit und die Musiker nicht verpassen sollten!

Das Orchestre d’harmonie de l’Est de la Somme, das aus etwa 50 Künstlern aller Altersgruppen und Hintergründe besteht, trägt zur Förderung der Orchestermusik bei, indem es verschiedene Register vorstellt.

Das Ensemble stützt sich auf die Musiker der École de Musique de l’Est de la Somme und ihre Formationen.

An diesem außergewöhnlichen Abend werden die Orchesterklasse und die Klassen für Musikausbildung das Programm ergänzen und ein eklektisches Repertoire präsentieren, das von klassischer Musik über Filmmusik bis hin zu Jazz und Varieté reicht.

Die Gelegenheit, das Talent der Amateurmusiker auf der Bühne zu entdecken, die ihr musikalisches Universum in einer herzlichen und geselligen Atmosphäre mit anderen teilen möchten!

Italiano :

Il Concerto di Primavera è un appuntamento imperdibile per il pubblico e per i musicisti!

L’Orchestre d’harmonie de l’Est de la Somme, composta da una cinquantina di artisti di ogni età e provenienza, contribuisce a promuovere la musica orchestrale presentando una varietà di stili.

L’ensemble è supportato da musicisti dell’École de Musique de l’Est de la Somme e dai suoi ensemble.

In questa serata speciale, il programma comprenderà la classe d’orchestra e le classi di formazione musicale, con un repertorio eclettico che spazia dalla musica classica alla musica da film, al jazz e al varietà.

È l’occasione per scoprire il talento di questi musicisti dilettanti, desiderosi di condividere il loro universo musicale in un’atmosfera calda e amichevole!

Espanol :

El Concierto de Primavera es una cita ineludible tanto para el público en general como para los músicos

La Orchestre d’harmonie de l’Est de la Somme, formada por unos cincuenta artistas de todas las edades y procedencias, contribuye a promover la música orquestal presentando una gran variedad de estilos.

El conjunto cuenta con el apoyo de músicos de la École de Musique de l’Est de la Somme y de sus conjuntos.

En esta velada especial, el programa incluirá la Clase de Orquesta y las Clases de Formación Musical, con un repertorio ecléctico que abarca desde la música clásica hasta la música de cine, pasando por el jazz y las variedades.

Esta es su oportunidad de descubrir el talento de estos músicos aficionados, deseosos de compartir su universo musical en un ambiente cálido y acogedor

L’événement Concert de Printemps Nesle a été mis à jour le 2023-11-02 par OT HAUTE SOMME PERONNE