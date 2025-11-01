Ridsa Nesle

Ridsa

8 boulevard de l’avenir Nesle Somme

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Il y a ses tubes Là c’est die, Pardon, Santa Maria… Des albums disque d’or ou de platine Tranquille, Libre, Équateur et tant d’autres. Ridsa, grâce à ses origines latines, c’est un genre bien défini un amour pour les musiques latines à la Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura.

Des chiffres faramineux des millions de vues sur ses clips, autant d’écoutes sur les plateformes de streaming. Révélé sur YouTube il y’a 15 ans, Ridsa s’impose dans le style reggaeton en français et prépare aujourd’hui son public à découvrir qui il est vraiment cet artiste capable de faire bouger tout le monde en écrivant l’amour et tout ce qu’il englobe, en totale indépendance.

En n’oubliant jamais ce pourquoi son public le suit depuis tant d’années son honnêteté, sa capacité à partager tout ce qui le tracasse, à être terriblement proche de son public, comme un ami. Ridsa est enfin véritablement Maxence Boitez.

petite restauration et buvette sur place

8 boulevard de l’avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 87 87 25

English :

There are his hits: Là c?est die, Pardon, Santa Maria? Gold- and platinum-selling albums: Tranquille, Libre, Équateur and many more. Ridsa, thanks to its Latin origins, has a well-defined genre: a love of Latin music à la Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura.

The numbers are staggering: millions of views on his clips, as many listens on streaming platforms. Discovered on YouTube 15 years ago, Ridsa has made a name for himself in the French reggaeton style, and is now preparing his audience to discover who he really is: an artist capable of getting everyone moving by writing about love and all that it encompasses, in total independence.

And he never forgets what his fans have followed him for so many years: his honesty, his ability to share everything that’s bothering him, and his ability to be as close to his audience as a friend. At last, Ridsa is truly Maxence Boitez.

food and refreshments on site

German :

Es gibt seine Hits: Là c?est die, Pardon, Santa Maria? Gold- und Platinalben: Tranquille, Libre, Équateur und viele andere. Ridsa ist dank seiner lateinamerikanischen Wurzeln ein ganz bestimmtes Genre: eine Liebe zu lateinamerikanischer Musik à la Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura.

Die Zahlen sind gigantisch: Millionen von Views für seine Clips, ebenso viele Hörer auf Streaming-Plattformen. Ridsa, der vor 15 Jahren auf YouTube entdeckt wurde, hat sich im französischen Reggaeton-Stil durchgesetzt und bereitet heute sein Publikum darauf vor, zu entdecken, wer er wirklich ist: ein Künstler, der in der Lage ist, alle zu bewegen, indem er in völliger Unabhängigkeit über die Liebe und alles, was sie umfasst, schreibt.

Dabei vergisst er nie, warum ihm sein Publikum seit so vielen Jahren folgt: seine Ehrlichkeit, seine Fähigkeit, alles zu teilen, was ihn bedrückt, und seinem Publikum so nah zu sein wie ein Freund. Ridsa ist endlich wirklich Maxence Boitez.

kleine Snacks und Getränke vor Ort

Italiano :

Ci sono i suoi successi: Là c’est die, Pardon, Santa Maria? Gli album disco d’oro e di platino: Tranquille, Libre, Équateur e molti altri. Ridsa, con le sue radici latine, ha un genere ben definito: un amore per la musica latina alla Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura.

Le cifre sono da capogiro: milioni di visualizzazioni sui suoi video, altrettanti ascolti sulle piattaforme di streaming. Scoperto per la prima volta su YouTube 15 anni fa, Ridsa ha lasciato il segno nello stile del reggaeton francese e ora si prepara a far scoprire al suo pubblico chi è veramente: un artista capace di far muovere tutti scrivendo dell’amore e di tutto ciò che comprende, in totale indipendenza.

E non dimentica mai ciò che i suoi fan hanno seguito per tanti anni: la sua onestà, la sua capacità di condividere tutto ciò che lo preoccupa e la sua capacità di essere vicino al suo pubblico come un amico. Finalmente Ridsa è veramente Maxence Boitez.

cibo e rinfreschi sul posto

Espanol :

Ahí están sus éxitos: Là c?est die, Pardon, Santa Maria? Discos de oro y platino: Tranquille, Libre, Équateur y muchos otros. Ridsa, con sus raíces latinas, tiene un género bien definido: el amor por la música latina à la Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura.

Las cifras son asombrosas: millones de visitas en sus vídeos, otras tantas escuchas en las plataformas de streaming. Descubierto por primera vez en YouTube hace 15 años, Ridsa se ha hecho un hueco en el estilo del reggaeton francés, y ahora prepara a su público para descubrir quién es realmente: un artista capaz de hacer mover el esqueleto a todo el mundo escribiendo sobre el amor y todo lo que abarca, con total independencia.

Y nunca olvida lo que sus fans le han seguido durante tantos años: su honestidad, su capacidad para compartir lo que le preocupa y su habilidad para estar tan cerca de su público como un amigo. Por fin, Ridsa es verdaderamente Maxence Boitez.

comida y refrescos in situ

