Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier
Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier vendredi 8 mai 2026.
Bessay-sur-Allier
Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie
rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Concert de Printemps Une explosion musicale à ne pas manquer !
Petit orchestre, chorale, brass band et harmonie s’unissent pour un spectacle riche en couleurs. Une ambiance festive et printanière vous attend.
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rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Spring Concert: A musical explosion not to be missed!
Small orchestra, choir, brass band and harmony join forces for a colorful show. A festive, springtime atmosphere awaits you.
L’événement Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région