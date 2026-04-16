Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier

Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier vendredi 8 mai 2026.

Lieu : rue du Bicentenaire

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03340 Bessay-sur-Allier

Département : Allier

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bessay-sur-Allier

Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie

rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Concert de Printemps Une explosion musicale à ne pas manquer !

Petit orchestre, chorale, brass band et harmonie s’unissent pour un spectacle riche en couleurs. Une ambiance festive et printanière vous attend.
  .

rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring Concert: A musical explosion not to be missed!

Small orchestra, choir, brass band and harmony join forces for a colorful show. A festive, springtime atmosphere awaits you.

L’événement Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Bessay-sur-Allier (Allier)