Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier

Bessay-sur-Allier

Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie

rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Concert de Printemps Une explosion musicale à ne pas manquer !



Petit orchestre, chorale, brass band et harmonie s’unissent pour un spectacle riche en couleurs. Une ambiance festive et printanière vous attend.

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rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Spring Concert: A musical explosion not to be missed!



Small orchestra, choir, brass band and harmony join forces for a colorful show. A festive, springtime atmosphere awaits you.

L’événement Concert de printemps petit orchestre, chorale, brass band et harmonie Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région