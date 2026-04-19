Concert de printemps Plonévez-du-Faou
Concert de printemps Plonévez-du-Faou dimanche 19 avril 2026.
Plonévez-du-Faou
Concert de printemps
Salle Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Concert de printemps le 19 avril 2026 à 15h00 à la salle Ar Veilh de Plonévez-du-Faou avec la participation des chorales: l’air du temps, Muzikagogo et Zao
Participation libre
Entracte gourmandises: café/gâteaux .
Salle Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 81 73 93 29
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English : Concert de printemps
L’événement Concert de printemps Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-07 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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