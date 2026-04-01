Concert de Printemps Salle des fêtes Poligny
Concert de Printemps Salle des fêtes Poligny jeudi 30 avril 2026.
Poligny
Concert de Printemps
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Concert de Printemps
Orchestre d’Harmonie de La Montaine
Première partie
Orchestre junior de l’école de musique
Direction Ian Veronese .
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 mouthier.vieillard@orange.fr
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English : Concert de Printemps
L’événement Concert de Printemps Poligny a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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