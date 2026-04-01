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Concert de Printemps Salle des fêtes Poligny

Concert de Printemps Salle des fêtes Poligny jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 1 Rue du 4 Septembre

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Poligny

Concert de Printemps

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Concert de Printemps
Orchestre d’Harmonie de La Montaine

Première partie
Orchestre junior de l’école de musique

Direction Ian Veronese   .

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14  mouthier.vieillard@orange.fr

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English : Concert de Printemps

L’événement Concert de Printemps Poligny a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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