Concert de Printemps Salle des fêtes Poligny

Poligny

Concert de Printemps

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Concert de Printemps

Orchestre d’Harmonie de La Montaine

Première partie

Orchestre junior de l’école de musique

Direction Ian Veronese .

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 mouthier.vieillard@orange.fr

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English : Concert de Printemps

L’événement Concert de Printemps Poligny a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA