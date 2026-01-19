Le Cake des Biathlètes Poligny
Le Cake des Biathlètes Poligny jeudi 12 février 2026.
Le Cake des Biathlètes
Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : 12.1 – 12.1 – EUR
Début : 2026-02-12 10:15:00
fin : 2026-03-05 12:00:00
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
Atelier Cuisine pour les enfants de 7 ans à 12 ans
Viens fabriquer et déguster le Cake des Biathlètes !
Les enfants repartiront avec des recettes Comté et un diplôme d’apprenti cuisinier. Visite du musée comprise
Durée d’environ 1h30 .
Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
