Saint-Victurnien

Concert de printemps

Salle des fêtes Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Laissez-vous emporter par la magie des Concerts de Printemps à Saint-Victurnien ! Le temps d’un week-end, la musique s’invite en fête et vous promet des instants riches en émotions. Samedi soir, plongez dans l’univers enchanteur des comédies musicales lors d’un concert vibrant et plein d’énergie, interprété par l’Harmonie Municipale de Limoges.

Le dimanche, place à la convivialité avec un après-midi musical animé par les élèves de l’école de musique un moment chaleureux, accessible à tous, où talents et bonne humeur se partagent sans modération.

Entre amis ou en famille, profitez d’une ambiance festive et d’un programme varié qui séduira petits et grands. Une belle occasion de célébrer le printemps en musique… et de repartir avec des airs plein la tête ! .

Salle des fêtes Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 31 99 32

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English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Saint-Victurnien a été mis à jour le 2026-04-15 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin