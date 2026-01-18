Vide-grenier de La Petite Boule Rue Pierre de Coubertin Saint-Victurnien

Vide-grenier de La Petite Boule

Rue Pierre de Coubertin Boulodrome de Beaumont Saint-Victurnien Haute-Vienne

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

2026-05-01

Chinez, flânez et faites de belles trouvailles au vide-greniers de La Petite Boule à Saint-Victurnien !

Venez dénicher l’objet coup de cœur, dénicher de bonnes affaires ou simplement profiter de l’ambiance conviviale. Pour les exposants, l’inscription est obligatoire avec attestation, et vous avez le choix d’un emplacement avec ou sans voiture.

Besoin d’une pause ? La buvette et la restauration sur place sauront ravir les gourmands. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et des bonnes affaires ! .

Rue Pierre de Coubertin Boulodrome de Beaumont Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 74 32 02

