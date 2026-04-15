Molière et ses masques Derrière l’église Saint-Victurnien

Saint-Victurnien

Molière et ses masques

Derrière l’église 16 Place du Chanoine Merlin Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 19:00:00

fin : 2026-05-06 20:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Plongez dans l’univers pétillant de Molière avec Molière et ses masques , un spectacle drôle et inventif proposé par la Compagnie Le K ! À partir de 8 ans, laissez-vous emporter par cette fresque théâtrale rythmée qui retrace, avec humour et fantaisie, la vie de Jean-Baptiste Poquelin et l’incroyable aventure de L’Illustre Théâtre . Sur un simple tréteau de bois, six comédiens débordent d’énergie pour faire revivre farces et comédies dans une mise en scène vive, moderne et joyeusement décalée. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, où le théâtre se fait accessible, vivant et terriblement amusant ! Trois rendez-vous en plein air à ne pas manquer pour redécouvrir Molière autrement. .

Derrière l’église 16 Place du Chanoine Merlin Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

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English : Molière et ses masques

L’événement Molière et ses masques Saint-Victurnien a été mis à jour le 2026-04-15 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin