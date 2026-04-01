Concert de Printemps VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre

Concert de Printemps

VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’Harmonie de l’Indépendante de Vic-en-Bigorre a le plaisir de vous convier à son Concert de Printemps, un rendez-vous musical qui célèbre l’arrivée de la belle saison en musique et en émotion.

Sous la direction de Régis et Quentin Fourcade, les musiciens vous proposent un programme riche, accessible à tous les publics.

Ce concert gratuit est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le dynamisme de l’Harmonie de l’Indépendante, engagé tout au long de l’année dans la vie culturelle du territoire.

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VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 43 54 24 harmonievic65@gmail.com

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English :

The Harmonie de l?Indépendante de Vic-en-Bigorre is pleased to invite you to its Spring Concert, a musical event that celebrates the arrival of the summer season with music and emotion.

Under the direction of Régis and Quentin Fourcade, the musicians offer a rich program, accessible to all audiences.

This free concert is an opportunity to discover or rediscover the dynamism of the Harmonie de l’Indépendante, which is involved throughout the year in the cultural life of the region.

L’événement Concert de Printemps Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65