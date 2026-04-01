Concert de Printemps VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre
Concert de Printemps VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre samedi 25 avril 2026.
Vic-en-Bigorre
Concert de Printemps
VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’Harmonie de l’Indépendante de Vic-en-Bigorre a le plaisir de vous convier à son Concert de Printemps, un rendez-vous musical qui célèbre l’arrivée de la belle saison en musique et en émotion.
Sous la direction de Régis et Quentin Fourcade, les musiciens vous proposent un programme riche, accessible à tous les publics.
Ce concert gratuit est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le dynamisme de l’Harmonie de l’Indépendante, engagé tout au long de l’année dans la vie culturelle du territoire.
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VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 43 54 24 harmonievic65@gmail.com
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English :
The Harmonie de l?Indépendante de Vic-en-Bigorre is pleased to invite you to its Spring Concert, a musical event that celebrates the arrival of the summer season with music and emotion.
Under the direction of Régis and Quentin Fourcade, the musicians offer a rich program, accessible to all audiences.
This free concert is an opportunity to discover or rediscover the dynamism of the Harmonie de l’Indépendante, which is involved throughout the year in the cultural life of the region.
L’événement Concert de Printemps Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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