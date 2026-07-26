Concert de René Bergier La Corbata Rosa, galerie d’art actuel Massais 79150

Informations pratiques

Le dimanche 16 août 2026 à 19h, la galerie la corbata rosa accueille René Bergier pour un concert solo exceptionnel.

Auteur, compositeur, chanteur et guitariste, René Bergier est une voix singulière de la chanson française indépendante. Cofondateur du groupe La Belle Bleue, aujourd’hui également membre de LUPO, il livre en solo des concerts d’une rare intensité, où la poésie, les émotions et la force des mots prennent toute leur place.

Un moment suspendu, entre chansons sensibles, textes engagés et proximité avec le public, dans le cadre unique de l’ancienne coopérative laitière de Massais.

Profitez également de votre venue pour découvrir les expositions temporaires et le cabinet de curiosités de la galerie, ouverts avant le concert et exceptionnellement après celui-ci.

Concert en extérieur à l’ombre (repli en intérieur en cas de pluie).

📅 Dimanche 16 août 2026

🕖 19h

🎟️ 10 € | 5 € (Jeune & Solidaire)

📍 La corbata rosa – Ancienne laiterie de Massais

7 rue de la Laiterie – 79150 Val-en-Vignes

📩 Réservation souhaitée via billetterie en ligne : https://billetterie.webgazelle.net/sortir-concert-de-rene-bergier-massais-concert-variete-francaise,evenement-13247

Informations :

contact@lacorbatarosa.com

📞 06 95 55 52 72

Venez partager une soirée où la chanson se vit autant qu’elle s’écoute.