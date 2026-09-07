Concert de rentrée, Église Saint-Cybard, Blanzaguet-Saint-Cybard
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Cybard · Blanzaguet-Saint-Cybard
Informations pratiques
Concert de rentrée Samedi 19 septembre, 20h30 Église Saint-Cybard Charente
Entrée libre. Entrée 5€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Concert de rentrée
Jazz manouche avec Django-Phil
Église Saint-Cybard 1 Rocade du Mas, 16320 Blanzaguet-Saint-Cybard, France Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine La nef, voûtée en berceau avec arcs doubleaux, est terminée par une abside circulaire voûtée en cul de four. Le clocher, reliant la nef à l’abside, s’élève sur plan carré et est décoré d’arcatures aveugles sur les quatre faces. La partie extérieure de l’abside, assez particulière, se compose d’une série d’arcatures reposant sur des colonnes.
Concert de rentrée
©blanzaguet saint cybard
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