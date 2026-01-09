Concert de restitution Les Rencontres Musicales Rue de la Madeleine Penmarch
Concert de restitution Les Rencontres Musicales
Rue de la Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch Finistère
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Académie de musique d’ensemble et atelier jazz/blues/improvisation encadrée par des musiciens professionnels donnant lieu à des concerts gratuits dans plusieurs lieux de la ville, dont la Madeleine, ainsi qu’à la conserverie la Compagnie bretonne.
Répétitions publiques en journée à la chapelle de la Madeleine du 15/07 au 24/07.
Événement organisé par l’association Piano à la Madeleine. .
Rue de la Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 60 29 24 87
