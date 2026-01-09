Concert de restitution Les Rencontres Musicales Rue de la Madeleine Penmarch

Concert de restitution Les Rencontres Musicales

Rue de la Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Académie de musique d’ensemble et atelier jazz/blues/improvisation encadrée par des musiciens professionnels donnant lieu à des concerts gratuits dans plusieurs lieux de la ville, dont la Madeleine, ainsi qu’à la conserverie la Compagnie bretonne.

Répétitions publiques en journée à la chapelle de la Madeleine du 15/07 au 24/07.

Événement organisé par l’association Piano à la Madeleine. .

Rue de la Madeleine Chapelle de la Madeleine Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 60 29 24 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de restitution Les Rencontres Musicales

L’événement Concert de restitution Les Rencontres Musicales Penmarch a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Destination Pays Bigouden