Concert de Ricardo Garcia Beaussais-sur-Mer

Informations pratiques

Beaussais-sur-Mer

Concert de Ricardo Garcia

Eglise du Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Compositeur Guitariste

Flamenco

Musique Classique Musique du monde Jazz

Guitariste virtuose et compositeur, Ricardo Garcia est un artiste reconnu, accompli.

Un parcours musical atypique…

En tournée depuis de nombreuses années avec ses propres formations (Flamenco

flow, flamenco World fusion…), Ricardo Garcia alterne des scènes prestigieuses avec des

lieux plus intimistes. Il se produit ainsi dans les plus grands festivals tels que ceux de Tokyo, New-york, Vancouver, Amman. Il joue avec de très grands musiciens (Mino Cinelu, Zakir, Hussain, Christian McBride, Béatrice Uria Monzon…).

Il présente différents projets durant 19 années consécutives au Festival

d’Edimbourg où il remporte un énorme succès. Au Fringe Festival de Vancouver, il reçoit le grand prix du Public en 2009.

Au Royaume-Uni, il est compositeur et directeur musical de la compagnie Trestle

Theatre , il participe à la création de la pièce Lola et à de nombreuses tournées en Grande Bretagne.

Au Danemark en 2017, dans le cadre de la Capitale Européenne de la culture, il est

sélectionné directeur musical d’un projet d’envergure mettant en lien la musique, le cirque, la danse et le théâtre. Il collabore avec la compagnie Odin Teatret .

Régulièrement, il anime des master classes et enseigne en résidence artistique,

comme au Riverside Theatre à Londres, à l’Université de Seattle auprès d’étudiants en

musicologie, ou encore à l’Académie de musique de Zanzibar.

Des projets sponsorisés par l’Ambassade d’Espagne ou encore par l’Alliance

Française associent tournées de concerts et atelier-rencontres dans le cadre d’œuvres

caritatives, lui permettant ainsi de se rapprocher de ceux pour lesquels l’art est souvent moins accessible, dans des établissements sanitaires, des camps de réfugiés, des prisons, ou encore dans de petits villages d’Afrique…

En tournée au Japon, il enregistre un de ses derniers albums Flamenco Jazz Japan

sorti en juillet 2021 avec deux musiciens d’exception, le saxophoniste Yuichiro Tokuda et le percussionniste Masaki Ottawa.

Récemment, il élargit son expertise dans le domaine de l’improvisation au répertoire classique. Il accompagne ainsi la harpiste Adeline de Preissac sur des oeuvres de Scarlatti lors de la fermeture du Festival 37° à l’ombre dans le cloître de la cathédrale de Tours. Egalement, lors de l’Ouverture du Festival Lyrique de Villeneuve-sur-Lot, il acccompagne Béatrice Uria Monzon sur des extraits d’Obradors, de Garcia Lorca ou encore de Bizet et alterne le répertoire classique Espagnol avec ses propres compositions. .

Eglise du Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 62 60 53

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English :

L’événement Concert de Ricardo Garcia Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme