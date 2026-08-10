Concert de Romain Podeur Restaurant Les Embruns Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Concert de Romain Podeur

Restaurant Les Embruns 31 Route de Térénez Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Romain Podeur fait sonner la chanson française à l’anglaise . L’énergie rock/brit-pop très groupe mêlée à la chaleur de sa signature vocale font de lui un ovni de la chanson française.

L’auteur-compositeur et interprète nous embarque dans son univers, son énergie et son vent précieux de liberté !

Il offre un paysage sonore inattendu pour des textes intimes qui racontent Le bordel à l’intérieur , titre de son album co-Produit à Londres avec l’ex-batteur de Placebo et déjà disponible (chez Dialogues notamment).

Originaire du Nord de la France, Romain est de retour aux sources, en Baie de Morlaix son grand-père paternel est né à Morlaix ! Et dans ces derniers clips , Mon Himalaya et Sous le Viaduc de Morlaix (ce dernier réalisé par le morlaisien Axel Plantec), il aime à nous faire voyager en images dans les Monts d’Arrée, au Diben et à Morlaix bien sûr !

À l’occasion du Championnat de France de Cormoran, Romain chantera les samedi et dimanches soirs à 19h30 au restaurant Les Embruns au port de Térénez. Pensez à réserver votre table ! .

Restaurant Les Embruns 31 Route de Térénez Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 72 39 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Romain Podeur Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-06 par OT BAIE DE MORLAIX