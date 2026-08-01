Informations pratiques

Plougasnou

A la découverte des algues de Plougasnou

Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 12:30:00

fin : 2026-08-13 14:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez découvrir la diversité des algues de Plougasnou et apprendre à reconnaître quelques espèces !

Pensez à prendre des vêtements adaptés à la pluie et à la pêche à pied, privilégiez les bottes ou chaussons d’eau.

Animation gratuite. Inscription en ligne possible sur le site dans la rubrique agenda .

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 51 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A la découverte des algues de Plougasnou Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-28 par OT BAIE DE MORLAIX