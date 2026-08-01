A la découverte des algues de Plougasnou Plougasnou
jeudi 13 août 2026 · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
A la découverte des algues de Plougasnou
Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 12:30:00
fin : 2026-08-13 14:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Venez découvrir la diversité des algues de Plougasnou et apprendre à reconnaître quelques espèces !
Pensez à prendre des vêtements adaptés à la pluie et à la pêche à pied, privilégiez les bottes ou chaussons d’eau.
Animation gratuite. Inscription en ligne possible sur le site dans la rubrique agenda .
Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 51 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement A la découverte des algues de Plougasnou Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-28 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plougasnou (Finistère)
- Concours de châteaux de sable Promenade de la Méloine Plougasnou 4 août 2026
- Les Mardis de Plougasnou Plougasnou 4 août 2026
- Concert musique forró brésilienne Place des Frères Poupon Plougasnou 7 août 2026
- Concert musique forró brésilienne Casa del Mar Plougasnou 8 août 2026
- Stage de théâtre (Re)Découvre le théâtre et deviens acteur de ta vie Gîte Le Carnet de Bord Plougasnou 9 août 2026